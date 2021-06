Prefettura di Messina: sottoscritto il protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela

16 Giugno 2021 13:05

Sottoscritto un protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela tra il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, e il coordinatore del Centro di Ricerca dell’Associazione bancaria italiana (ABI) sulla Sicurezza Anticrimine (OSSIF), Marco Iaconis

Nella mattinata odierna, presso la Prefettura, è stato sottoscritto un protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela tra il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, e il coordinatore del Centro di Ricerca dell’Associazione bancaria italiana (ABI) sulla Sicurezza Anticrimine (OSSIF), Marco Iaconis. L’intesa mira al consolidamento dei rapporti di collaborazione tra prefettura, Forze dell’ordine, ABI e istituti di credito per favorire azioni di prevenzione dei reati a danno degli istituti stessi e della clientela, tramite scambi informativi e segnalazioni di situazioni a rischio.

Con la stipula del protocollo, che prevede la mappatura dei sistemi di videosorveglianza, per consentire alle Forze di polizia di acquisire le riprese video, le banche assumono altresì l’impegno di segnalare alle Forze di polizia ogni potenziale fattore di rischio per la sicurezza (guasti ai sistemi, movimenti sospetti, eventuali aggravamenti del rischio dovuti a circostanze contingenti), di proteggere le apparecchiature ATM (bancomat) e di rafforzare la raccolta dei dati utili e le misure di sicurezza delle filiali. Il prefetto Di Stani ha evidenziato come il protocollo rappresenti un ulteriore passo in avanti nella azione di prevenzione e di contrasto nella lotta alla criminalità con la definizione di più avanzate strategie di collaborazione.