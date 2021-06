17 Giugno 2021 23:16

Reggio Calabria, le scuse di Poste Italiane alla signora Suraci: una cittadina che nei giorni scorsi aveva inviato una segnalazione a StrettoWeb per un disservizio in un ufficio postale della città

In riferimento all’articolo dal titolo “La lettera di una cittadina che scrive a StrettoWeb per un disservizio alle Poste”, Poste Italiane comunica che “la data inesatta di ritiro della raccomandata è da attribuire ad un temporaneo malfunzionamento del terminale in dotazione al portalettere. L’Azienda pertanto si scusa con la signora Suraci per il disagio arrecato“.