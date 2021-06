Poste Italiane a Reggio Calabria: attivato per oggi l’annullo filatelico “XV Borsa di Studio Giuseppe Logoteta”

26 Giugno 2021 12:06

Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate, dalle ore 16 alle ore 18,30, presso lo sportello dedicato allestito presso Villa Blanche Ricevimenti Via Mortara di Pellaro 14

In occasione della XV Borsa di studio “Giuseppe Logoteta”, Poste Italiane ha attivato per oggi, sabato 25 giugno, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “XV Borsa di Studio “Giuseppe Logoteta” – Goi Grande Oriente d’Italia – 26.6.21 – 89134 Pellaro (Rc)”. Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate, dalle ore 16 alle ore 18,30, presso lo sportello dedicato allestito presso Villa Blanche Ricevimenti Via Mortara di Pellaro 14 – 89134 Frazione Pellaro (RC). Lo speciale annullo postale è stato richiesto Associazione Italiana di Filatelia Massonica. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Reggio Calabria, via Miraglia, 89125 Reggio Calabria. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html