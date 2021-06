Ponte sullo Stretto, Vono annuncia: “a breve incontro con Draghi”

23 Giugno 2021 18:21

Vono: “a breve i membri l’Intergruppo parlamentare sul Ponte dello Stretto avranno l’occasione di essere ricevuti dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi”

“A breve i membri l’Intergruppo parlamentare sul Ponte dello Stretto avranno l’occasione di essere ricevuti dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi”. Lo fa sapere la senatrice Silvia Vono, coordinatrice dell’Intergruppo e vicepresidente della Commissione Trasporti di palazzo Madama. “Dopo l’approvazione del Pnrr, non possiamo perdere una occasione storica per rilanciare il mezzogiorno creando migliaia di posti lavoro assicurando un riscatto morale e sociale per i nostri giovani. Ora serve coraggio, il Ponte sullo Stretto è un’opera per riconnettere l’Italia e proiettarla verso il progresso”, conclude.