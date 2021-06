Ponte sullo Stretto, Tajani: “deve essere una priorità”

22 Giugno 2021 11:41

Ponte sullo Stretto, le parole di Antonio Tajani

“Il ponte sullo Stretto deve essere ad una priorita’ perche’ consentirebbe di far avere finalmente l’alta velocita’ e far crescere in maniera esponenziale e costanti nel tempo le presenze turistiche. In questo modo la Calabria dovra’ essere protagonista della crescita del Sud, e avra’, in tal senso, tutte le carte in regola per farlo“. Lo ha detto Antonio Tajani.