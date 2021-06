Ponte sullo Stretto, Salini: “sarebbe una vetrina per il paese”

26 Giugno 2021 09:41

Ponte sullo Stretto: la nota di Pietro Salini, ad di Webuild

“Dei dieci ponti più grandi del mondo ne abbiamo costruiti tre, abbiamo realizzato oltre mille chilometri di ponti. Siamo titolati a parlarne più di chi ha giocato col Lego da bambino e ora dice la sua. Fare un’infrastruttura che collega 5,5 milioni di persone, come hanno fatto in Danimarca, sarebbe una vetrina per il Paese, della sua grande capacità di fare. La vergogna sarebbe buttare a mare denaro e decenni di studi“. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è l’ad di Webuild, Pietro Salini in merito al Ponte sullo Stretto di Messina.