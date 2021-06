Ponte sullo Stretto, il viceministro Morelli ci crede: “si troverà la soluzione migliore per realizzarlo, l’opera valorizzerà gli investimenti in Calabria e Sicilia”

27 Giugno 2021 12:30

Il Viceministro alle Infrastrutture conferma che sarà avviato un dibattito in Parlamento sul Ponte sullo Stretto tra Messina e Reggio Calabria che terrà conto anche del parere delle istituzioni locali

Si sta impegnando fortemente per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina il vice ministro delle Infrastrutture Alessandro Morelli. “Il collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia è di fondamentale importanza non solo per l’Italia ma anche per l’Europa – ha affermato durante un intervento in Parlamento – . Il Pnrr prevede il rilancio per lo sviluppo del Sud e in quest’ottica si sono integrate altre risorse. Per il Ponte sullo Stretto di Messina il Governo ha già dimostrato che la complessità dell’opera non lo rende compatibile, purtroppo, con la tempistica di realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento con le risorse del Pnrr. Al fine di ridurre i tempi per la costruzione il precedente Governo aveva istituto una Commissione di esperti che ha recentemente pubblicato gli approfondimenti sulle migliori soluzioni praticabili. Sono stati analizzati tutti gli aspetti, dall’impatto socio-economico, a quello ambientale, i trasporti e i collegamenti con linee stradali e ferroviarie. Il documento è stato inviato ai presidenti di Camera e Senato per avanzare un dibattito proficuo perché anche la Commissione europea ha affermato che ‘esistono profonde motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento stabile sullo Stretto di Messina anche in presenza del previsto potenziamento e riqualificazione dei collegamenti marittimi. Dal confronto tra le istituzioni nazionale e locali verrà individuata la soluzione migliore sotto il profilo economico, sociale, ambientale e aggiungo umano, perché questa infrastruttura valorizzerà gli importanti investimenti che questo Governo sta compiendo per Sicilia, Calabria e sarà un dono per l’Europa tutta”.