Ponte sullo Stretto, richiesta ufficiale di Matilde Siracusano: “Il ministro Giovannini ha il dovere di venire in Parlamento, niente più perdite di tempo”

23 Giugno 2021 16:03

Il deputato messinese di Forza Italia Matilde Siracusano continua a spingere con forza sul tema Ponte sullo Stretto: la richiesta ufficiale al ministro Giovannini

“Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha il dovere di venire al più presto in Parlamento per relazionare in merito agli intendimenti del governo relativamente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Questa la mia richiesta ufficiale avanzata oggi in Commissione Trasporti a Montecitorio, richiesta accolta dalla presidente Paita che inviterà dunque il

ministro per una formale audizione. La Commissione ministeriale voluta dall’ex ministro De Micheli ha dato un responso chiaro:

costruire il Ponte conviene, al Mezzogiorno e all’intero Paese. A questo punto non sono più accettabili perdite di tempo. Il governo deve, una volta per tutte, chiarire i suoi intendimenti”. Così Matilde Siracusano, deputato messinese di Forza Italia.