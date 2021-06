Playoff Serie C, l’Alessandria batte ai rigori il Padova e si guadagna la promozione in Serie B dopo 46 anni

17 Giugno 2021 21:02

L’Alessandria batte il Padova nella finale dei Playoff di Serie C: decisivi i calci di rigore. La squadra di Longo torna in Serie B dopo 46 anni

Il quadro della prossima Serie B è finalmente completo. Dopo le promozioni dirette di Como, Perugia e Ternana, mancava soltanto il verdetto dei Playoff di Serie C per assegnare l’ultimo pass utile per la promozione diretta nella serie cadetta. A giocarselo Alessandria e Padova nella finalissima della postseason. Due squadre che si sono equivalse nella doppia sfida, pareggiando per 0-0 nei regolamentari di andata e ritorno, senza riuscire a sbloccare il risultato nemmeno nei supplementari. Promozione decisa dunque con la lotteria dei rigori che ha premiato la squadra di Longo, tornata in Serie B dopo 46 anni. Perfetti i rigori di Bruccini, Stanco, Eusepi, Giorno e Rubin per l’Alessandria. Per il Padova, dopo le realizzazioni di Ronaldo, Paponi, Curcio e Rossettini, arriva l’errore di Gasbarro che pone fine alla sfida. La Reggina troverà dunque due ex come Corazza e Rubin nel prossimo campionato di Serie B che si fa sempre più interessante, complice l’ultima novità di giornata: l’approdo a Parma di Gigi Buffon.