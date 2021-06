Eccellenza Calabria, il programma dei playoff: è il Sambiase la prima finalista, il Locri si guadagna la semifinale

13 Giugno 2021 18:19

Terminate le due sfide odierne dei playoff di Eccellenza calabrese: il Sambiase va in finale, il Locri si regala invece il penultimo atto

Giornata di playoff in Eccellenza calabrese, a una settimana dalla fine e dal verdetto ufficiale che decreterà la vincitrice. Potrebbe essere il Sambiase, che col successo di misura in semifinale contro la Vigor Lamezia si regala l’ultimo atto degli spareggi. La semifinale tra Locri e Scalea, invece, l’ultima da recuperare dopo il doppio rinvio, vede il passaggio del turno degli jonici per via dell’1-1 sul campo che premia i reggini per la migliore posizione in classifica. Gli amaranto affronteranno in settimana il Sersale: una delle due si giocherà la finale contro il Sambiase per la promozione.

DOMENICA 13 GIUGNO

ore 16:00

(1° turno) Locri-Scalea 1-1

(Semifinale) Sambiase-Vigor Lamezia 1-0

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO

ore 16:00

Sersale-Locri

FINALE – 20 GIUGNO