9 Giugno 2021 13:55

Piano Spiaggia a Reggio Calabria, al via gli incontri partecipativi sul territorio. Primo appuntamento in programma domani al Lido dello Stretto di Catona

Prenderà il via domani, giovedì 10 giugno, il secondo ciclo di incontri partecipativi territoriali sul Piano Spiaggia Comunale. Un calendario di appuntamenti che ha l’obiettivo di illustrare e condividere con gli attori sociali i contenuti e le risultanze della fase istruttoria del nuovo strumento di governance e sviluppo del litorale cittadino. Gli incontri, che abbracceranno l’intero fronte mare, da nord a sud, avranno nella partecipazione e condivisione delle linee strategiche i loro elementi centrali, in piena coerenza con gli indirizzi voluti e adottati dall’amministrazione comunale e in particolare dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’assessora all’Urbanistica, Mariangela Cama. Tre i momenti di confronto previsti, nell’ambito delle aree territoriali che caratterizzano il Piano Spiaggia: “I borghi marinari”, “Le spiagge del vento” e “Il Waterfront urbano”. L’iniziativa entrerà nel vivo domani, giovedì 10 giugno alle ore 17.30, con il primo dei tre appuntamenti in programma al Lido dello Stretto di Catona alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, dell’assessora comunale all’Urbanistica, Mariangela Cama, del dirigente di settore, ing. Domenico Richichi, del rup, arch. Alberto Di Mare, del supporto rup, Erminio Bruno, del progettista, arch. Paolo Malara, del geologo, dott.ssa Laura Russo, dei consulenti, arch. Caterina Gironda e arch. Giovanni Malara, del responsabile rilievi topografici, geom. Giovanni Merolillo, del prof. Felice Arena dell’Università “Mediterranea” e dell’ing. Carlo Ruzzo Spin Off Accademico Asism Srl. All’iniziativa, sono invitati a partecipare gli operatori di settore, le associazioni e i cittadini.