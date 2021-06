19 Giugno 2021 10:08

L’Istituto “G. Moscato” di Reggio Calabria, come da direttive ministeriali, dà avvio al “Piano Estate”. Da lunedì gli studenti della scuola primaria di Terreti e di Santa Venere saranno impegnati in attività di sport e teatro. Primo Istituto in città a riuscire ad organizzare queste attività a ridosso della fine della scuola, risponde alle esigenze delle famiglie che vedranno aperta la scuola nei mesi di giugno e luglio.