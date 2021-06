PGS Calabria, a Cittanova le finali regionali della Don Bosco Cup

16 Giugno 2021 10:42

Sabato 19 e domenica 20 giugno si incontreranno le squadre vincitrici delle fasi provinciali

Saranno le strutture sportive dell’Uliveto Principessa Resort di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, ad ospitare le Finali Regionali della “Don Bosco Cup 2020-2021”, competizione di interesse nazionale riconosciuta dal CONI e promossa dalle Polisportive Giovanili Salesiane. L’atteso evento si terrà nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 giugno 2021 e vedrà la partecipazione delle compagini di calcio a 5 e pallavolo provenienti da tutta la Calabria che hanno superato le fasi provinciali. Nello specifico, sabato spazio alle categorie giovanili maschili e femminili con il concentramento “Junior Final Time”: under 13, under 15 e under 17. Domenica sarà la volta della manifestazione “Master Final Time” che vedrà impegnate le categorie di libera maschile e femminile.

Una sfida, quella della ripresa delle attività sportive, su cui il Comitato Regionale delle PGS Calabria ha fortemente scommesso nei mesi scorsi e che ha vinto giocando e completando le fasi provinciali, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Tutte le partite – grazie al supporto dei Comitati territoriali di Reggio, Catanzaro e Cosenza – si sono regolarmente disputate nel rispetto dei protocolli previsti dalle normative vigenti per il contenimento dell’infezione da Covid-19. Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato delle Finali Regionali è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “PGS Calabria”.