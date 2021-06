Personaggi storici messinesi: la storia del generale Nicola Tancredi Cartella

17 Giugno 2021 15:48

Personaggi storici messinesi: il viaggio di StrettoWeb prosegue con la storia del generale Nicola Tancredi Cartella

Tra i personaggi entrati nella storia di Messina, un ruolo di una certa rilevanza è stato rappresentato da Nicola Tancredi Cartella, generale italiano nato nella città peloritana il 30 gennaio 1861.

Nicola Tancredi Cartella e il grande impegno nel corso della Prima Guerra Mondiale

Iniziò giovanissimo la sua attività militare, entrando nel Regio Esercito con il grado di sottotenente e venendo poi promosso a tenente nel 1883, all’età di 22 anni. Alla “vigilia” dello scoppio della prima grande guerra, nel 1911 – con il grado di tenente colonnello del 40º Reggimento di fanteria della Brigata di fanteria “Bologna” – fece parte della guerra italo-turca, mettendosi in evidenza ad Ain Zara dove fu costretto a sostituire il suo comandante ferito e a dirigere le operazioni di battaglia. E’ per questo che ricevette la Medaglia d’Argento al valor militare ed è per questo che all’alba del primo conflitto mondiale assunse la carica di colonnello, con il comando del 29º Reggimento di fanteria della Brigata di fanteria “Pisa” prima e della Brigata fanteria “Bergamo” poi, a luglio, in seguito al suo impegno nella battaglia di Isonzo. Ad agosto, però, rimase ferito sulle colline di Santa Lucia, dopo aver conquistato le trincee avversarie in seguito all’attacco contro la piazzaforte di Tolmino.

Nicola Tancredi Cartella, la carica di generale e la morte: fatale una scheggia di granata

Promosso a maggior generale, a maggio 1916 assunse il comando della Brigata di fanteria “Pescara” sotto la direzione del generale Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, ma pochi mesi dopo, il 12 agosto, morì alle pendici del Monte San Gabriele. Fatale una scheggia di granata. Il suo corpo fu inizialmente sepolto al “Cimitero dei Quattro Generali” e poi spostato al sacrario militare di Oslavia. Dopo il primo conflitto mondiale ricevette altre due Medaglie d’argento al valor militare e un’altra alla memoria. Gli fu dedicata una strada sia dal Comune di Roma che dal Comune di Pesaro, città nella quale abitava in età adulta.

