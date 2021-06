Reggio Calabria, Occhipinti (UpC): “periferie cittadine completamente abbandonate. Il Comune intervenga subito a Pellaro in via Ribergo”

29 Giugno 2021 10:40

Reggio Calabria, Occhipinti (UpC): “il disinteresse dell’Amministrazione comunale di centrosinistra, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nei confronti delle periferie cittadino non è più comprensibile, né tollerabile”

“Il disinteresse dell’Amministrazione comunale di centrosinistra, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nei confronti delle periferie cittadino non è più comprensibile, né tollerabile”. Il presidente di Uniti per Crescere Riccardo Occhipinti raccoglie l’ennesima segnalazione di mala gestione della res publica proveniente dai cittadini del popoloso quartiere di Pellaro e chiede immediati interventi per la riparazione della perdita d’acqua in via Ribergo e il rifacimento del manto stradale. “E’ da addirittura otto mesi – spiega Occhipinti – che, nonostante le ripetute segnalazioni, nessuno interviene per riparare il guasto alle condutture idriche che causa una perdita d’acqua copiosa che praticamente attraversa tutta la via provocando disagi ai cittadini. Anche il manto stradale della via Ribergo – dice ancora Occhipinti – versa in condizioni di completo abbandono e costituisce un serio rischio per la circolazione sia degli autoveicoli che dei pedoni. Un periodo così lungo di inerzia da parte dell’Amministrazione comunale è davvero inspiegabile e non può essere più tollerato. Si attivi la giunta e l’assessore competente per gli interventi necessari e per ripristinare il decoro pubblico e la sicurezza in via Ribergo. Lo sviluppo di Reggio del resto non può prescindere dalla cura delle periferie”.