Eriksen operato, installato il defibrillatore: ecco perchè non potrà giocare in Serie A

18 Giugno 2021 10:37

Christian Eriksen è stato operato a Copenaghen, installato il defibrillatore sottocutaneo, oggi lascerà l’ospedale. Non potrà giocare in Serie A, ma potrà tornare in Premier League

Quest’oggi Christian Eriksen potrà uscire dall’ospedale nel quale è ricoverato da sabato scorso, in seguito al malore avuto durante Danimarca-Finlandia. Il centrocampista dell’Inter è stato operato, gli è stato applicato un defibrillatore sottocutaneo che regolarizza l’aritmia cardiaca. Ancora oggi non si sa la natura del suo problema, ma si pensa possa trattarsi di una miocardite per la quale, secondo consulto medico, non bastava la cura farmacologica.

Adesso il dubbio principale riguarda il suo futuro da calciatore. Quel che è certo, è che Eriksen non potrà giocare in Serie A finchè avrà un defibrillatore. Secondo il protocollo del Cosic (Comitato organizzativo cardiologico per l’idoneità sportiva) del 2017, non si possono fare sport di contatto con un defibrillatore impiantato in corpo. Nella parte specifica per i portatori di “ICD” (defibrillatore impiantabile), si legge che l’idoneità sportiva dipende dal “tipo di cardiopatia sottostante, dalla presenza o meno di sintomi, dal rischio traumatico e dal rischio intrinseco dello sport praticato“. Niente calcio o altri sport di contatto dunque, per scongiurare eventuali traumi. Differente invece il regolamento in Olanda e Inghilterra, gli altri due campionati in cui Eriksen ha già militato con Ajax e Tottenham, nei quali è concesso giocare anche con un defibrillatore. Daley Blind, difensore dell’Ajax e dell’Olanda gioca tutt’ora con un defibrillatore.

L’Inter vuole comunque aspettare il suo calciatore. Fra 4-5 settimane Eriksen sarà sottoposto a nuovi esami per valutare se il rischio di aritmia è corregibile. A Milano verranno riproposti tutti gli esami già eseguiti a Copenaghen. Se il problema si rivelasse momentaneo, il defibrillatore verrebbe tolto e a quel punto dovrebbe essere valutata l’idoneità del calciatore, attraverso un lungo e delicato iter, per poter tornare a giocare in Serie A.