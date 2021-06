Coronavirus, Ricciardi: “libertà di bacio? Si, ma solo se entrambi vaccinati”

8 Giugno 2021 13:35

Ricciardi chiede di fare attenzione, il suo consiglio è di “non baciarsi se non si è vaccinati”. Focus sulle discoteche

Salutarsi scambiandosi un bacio non è consigliato se non si è prima vaccinati dal Covid-19. Lo ha affermato Walter Ricciardi, ordinario di igiene alla Cattolica e consulente del ministro della Salute Speranza e del ministero francese, ospite a ‘L’aria che tira’ su La7. “Non mi unisco all’appello del direttore scientifico Francesco Vaia sulla libertà di bacio. Se una persona vaccinata ne bacia un’altra altrettanto immunizzata allora sì, diversamente dico di no, dico di stare attenti”, ha spiegato il consulente del ministro Roberto Speranza. E sulle discoteche “mi sembra di rivivere il giorno della marmotta, di tornare allo scorso anno e al disastro vissuto con le riaperture delle discoteche. Non si può ballare e parlare al chiuso senza mascherina, sì invece se c’è un pass vaccinale”.