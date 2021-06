Partiti: Pd, ‘sentenza Tar riconosce piena legittimità a modifiche statutarie’

1 Giugno 2021 18:07

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Prendiamo atto con soddisfazione della sentenza del TAR sul ricorso presentato sulla nota della Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti, perché riconosce un principio fondamentale per il Partito Democratico e cioè che le modifiche statutarie operate nel 2019 sono state fatte nel solco dell’impostazione federalista e di autonomia regionale”. Così Walter Verini, Tesoriere, e Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione.

“Si tratta di una decisione importante anche sul tema delle responsabilità legale, non solo per noi ma per tutti i partiti che come noi avevano rappresentato una incongruenza della nota della Commissione, che sul tema si era già espressa anni fa. Eravamo rimasti fermi nel dare seguito alle nuove disposizioni adottate in attesa dell’esito del ricorso e ora procederemo per darvi corso senza indugio”