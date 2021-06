Euro 2021, Paola Ferrari diventa virale! Dai nomi storpiati agli appunti sbagliati e quella posa stile Basic Instinct [VIDEO]

16 Giugno 2021 13:12

Paola Ferrari diventa virale sui social: dai nomi dei calciatori storpiati agli appunti sgrammaticati e la posa in stile Basic Instinct. La conduttrice Rai è la più chiacchierata di Euro 2021

Anche i migliori sbagliano, non bisogna farne un dramma. Ma al tempo dei social gli errori, specialmente se fatti da personalità famose, rischiano di diventare virali. È quanto accaduto a Paola Ferrari, volto femminile dello sport Rai, incappata in qualche strafalcione di troppo durante gli approfondimenti in studio su Euro 2021. La giornalista milanese ha guadagnato grande popolarità negli ultimi giorni, entrando addirittura fra le tendenze di Twitter, a causa di alcuni episodi poco fortunati. Il primo riguarda l’inquadratura dei suoi appunti durante Olanda-Ucraina. Nel foglio con le annotazioni della Ferrari erano presenti alcuni nomi storpiati e degli errori grammaticali che hanno fatto diventare subito l’immagine virale.

Durante Francia-Germania di ieri sera, il big match del Girone F, gli errori sono aumentati esponenzialmente. Questa volta il problema riguarda i nomi. Lo sfortunato protagonista dell’autogol, Mats Hummels, diventa “Homeless” (senza tetto, tradotto dall’inglese); la stella della Francia Mbappè diventa “Mappè”; l’ex Juventus Pogba, morso da Rudiger in un episodio a dir poco incredibile, si trasforma in “Pobgall”; il colosso della difensa transalpina, Raphale Varanne, si dà all’ippica in omaggio al famoso cavallo “Varenne”; mentre Kai Havertz, stellina tedesca campione d’Europa con il Chelsea, si trasforma in “Evrez”. E non è tutto. C’è spazio anche per un piccolo incidente sexy che non è sfuggito ai social. La bella giornalista è stata protagonista di una posa in stile Sharon Stone nell’iconica scena di ‘Basic Instict‘, che ha scatenato la malizia degli utenti social.