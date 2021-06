Pallavolo Franco Tigano Palmi, c’è un ritorno: Erminio Russo di nuovo nelle fila reggine

29 Giugno 2021 11:24

Pallavolo, Erminio Russo torna a vestire la maglia del Franco Tigano Palmi

Erminio Russo, schiacciatore tarantino classe 1994, torna a giocare tra le file della Pallavolo Franco Tigano Palmi. Queste le sue parole. “Si ritorna sempre dove si è stati bene. I ricordi di Palmi sono i ricordi più belli che ho: la vittoria del campionato, quel gruppo di amici che si era creato, il pubblico che è stato sempre la nostra arma in più. I tifosi di Palmi sono davvero speciali, mi hanno sempre trattato con grande affetto e gli sarò eternamente grato per questo. La società è ambiziosa fin dalla nascita, quindi il progetto che si è venuto a creare negli anni non mi sorprende. Anche il coach Polimeni è un professionista molto ambizioso, anno dopo anno ha aggiunto vari tasselli raggiungendo risultati sempre più importanti. Per l’inizio di stagione sono carico, non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e di poter giocare al fianco dei veterani del gruppo. Darò tutto me stesso per vincere e per meritarmi l’onore di indossare questa maglia”.