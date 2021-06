Pallavolo Franco Tigano Palmi, altro colpo di mercato: arriva Nicola Fortunato

19 Giugno 2021 11:36

Altro colpo di mercato della Pallavolo Franco Tigano Palmi: arriva il classe ’95 Nicola Fortunato

Nicola Fortunato, classe 1995, ha esordito nel mondo della pallavolo nella Rinascita Volley Lagonegro, sotto i cui colori ha giocato in serie B2 dal 2007 al 2014. Nella stagione 2014/2015 il passaggio in serie B1, dove ha militato, sempre con la maglia del Lagonegro, per ben due annate consecutive. Dal 2016 al 2019 inizia la sua esperienza in A2 sempre a Lagonegro. Dal 2020 al 2021 si trasferisce in A3 a Sabaudia, dove ottiene ottimi risultati. “Quello di Palmi è sicuramente un progetto molto ambizioso, infatti dopo una prima chiacchierata con il Mister non ho esitato ad accettare di sposare il progetto. Sarà sicuramente un campionato di altissimo livello, ma il roster che la società sta costruendo è molto competitivo, due esempi sono Paris e Gitto, giocatori che da tempo sono ai vertici di questo sport. Sarà importante creare un gruppo coeso per arrivare fino in fondo. Non vedo l’ora di conoscere e rivedere i tifosi sugli spalti, perché saranno la nostra marcia in più. Ringrazio la società è il mister per la fiducia datami e spero di vedervi presto”.