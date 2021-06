Pallavolo Franco Tigano Palmi, altro colpo di mercato: arriva Alberto Marra

23 Giugno 2021 11:14

Pallavolo Franco Tigano Palmi, l’ultimo colpo di mercato è Alberto Marra

La Pallavolo “F.Tigano” Palmi porta a casa un altro centrale per la prossima stagione. Alberto Marra, 22 anni, alto 203 centimetri. Nato a Gallipoli, è cresciuto pallavolisticamente nelle giovanili del Modena ed è stato inserito nel roster della prima squadra gialloblù, in SuperLega, nella stagione 2017/2018.

IL PASSATO. Nel 2018/2019 per giocare con continuità Marra sceglie di trasferirsi in A2 a Lagonegro e, sempre in A2, milita nel 2019/2020 alla Kemas Lamipel Santa Croce e nel 2020/2021 alla Synergy Mondovì.

“Non potevo rifiutare un progetto così ambizioso, per cui eccomi qui. Certo è che non sarà facile riuscire a vincere il campionato di serie A3, ma non posso negarlo, abbiamo delle ottime individualità a nostra disposizione. Ovviamente il singolo conta poco in uno sport di squadra come la pallavolo ma è comunque un buon punto di partenza. La squadra che è stata allestita sono sicuro che sia all’altezza degli obiettivi prefissati ma questo dovremo dimostrarlo sul campo. I primi mesi saranno i più importanti, da li riusciremo a capire se stiamo navigando nella giusta direzione”.