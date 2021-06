Oscar del cicloturismo, De Caprio: “pronti ad aumentare investimenti” [VIDEO]

28 Giugno 2021 13:54

Oscar del cicloturismo, De Caprio: “pronti ad aumentare investimenti”. Conferenza stampa dell’assessore dedicata al premio nazionale

“Siamo fieri di aver ricevuto un premio che valorizza la nostra idea di progetto ambientale ma, soprattutto, le bellezze della Calabria, vero polmone verde del Mediterraneo”. È quanto ha affermato l’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio, nel corso della conferenza stampa di questa mattina dedicata alla Ciclovia dei parchi, che pochi giorni fa ha vinto il premio nazionale “Italian green road award” (Oscar italiano del cicloturismo), a pari merito con la Provincia autonoma di Trento. Alla conferenza stampa, che si è svolta nella Cittadella “Jole Santelli”di Catanzaro, erano presenti i dirigenti regionali del settore e i responsabili dei Parchi calabresi. “Abbiamo in mente – ha spiegato De Caprio – di incrementare i nostri investimenti con i 140 milioni di euro inseriti nel Pnrr: 40 per estendere ulteriormente le piste ciclabili, 100 per sostenere gli agricoltori e gli artigiani che vivono a ridosso delle fiumare”. I 545 chilometri di piste della Ciclovia si estendono su 350mila ettari e toccano diverse zone di biodiversità calabresi. Tutta la filiera, che attraversa longitudinalmente la Calabria, tocca le aree protette sottoposte a tutela da parte dei Parchi.