Meteo: super ondata di caldo in Italia, punte di +43°C in Sicilia e +41°C in Calabria

21 Giugno 2021 20:48

Meteo, super ondata di caldo in atto in Italia: la Sicilia è la regione più rovente con punte di +43°C, punte di +41°C anche in Puglia e Calabria

E’ in atto un’ondata di caldo intensa in Italia che sta mettendo a dura prova gli italiani. La regione con la temperatura più elevata di oggi è la Sicilia, dove si registrano punte di +43°C mentre abbiamo avuto +41°C in Puglia e Calabria.

Da notare anche le grandi quantità di sabbia che arrivano dal Sahara: ben evidenti nell’immagine satellitare in alto, avvolgono la Sardegna e varie zone del Centro.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 21 giugno 2021, in alcune località italiane: