Olimpiadi di Tokyo 2021, Nibali spera nella convocazione. Il CT Cassani: “ho 8 nomi in testa, aspetto il Tour de France”

17 Giugno 2021 17:47

Vincenzo Nibali spera nella convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021: il ciclista siciliano viene da una stagione non di certo esaltante, ma il CT Cassani aspetta il Tour de France per schiarirsi le idee

Dopo un Giro d’Italia travagliato a causa di infortuni, malesseri fisici e un po’ di sfortuna, le chance di vedere Vincenzo Nibali alle Olimpiadi di Tokyo 2021 sono sensibilmente calate. Il ciclista siciliano sembra entrato nella fase discendente di una carriera gloriosa, alla quale manca proprio una medaglia olimpica per entrare nella storia dello sport, non soltanto di quella del ciclismo. Eppure non tutto è perduto. Il CT Cassani infatti non ha ancora deciso i nomi dei convocati per i Giochi giapponesi. Diversi i nomi in ballo, ben 8, stando alle parole del CT che scioglierà ogni dubbio dopo il Tour de France, ultima chance per lo ‘Squalo’ di strappare a morsi un pass olimpico.

Nel corso della trasmissione ‘RadioCorsa’, trasmessa dalla Rai, il CT azzurro ha dichiarato: “i cinque non li ho ancora decisi, ma non ci sono riserve, ci sono cinque titolari e basta. Caruso è un corridore che ha dimostrato le sue qualità, partito da gregario, ha fatto il capitano e nel migliore dei modi. Porto Ganna, che non porta via il posto a nessuno perché è iscritto su pista e poi se verrà Bettiol farà la crono, non posso portare Affini, perché c’è un dislivello di 6500 metri. Ho otto nomi in testa e ho già cominciato a parlare con loro e penso di trovare i corridori giusti. Nibali è un grande patrimonio italiano e ha tenuto in piedi la baracca per i GT negli ultimi 8-9 anni, a Rio ci siamo andati vicini e non ci siamo riuscito a causa di una caduta. Sto parlando con lui e stiamo cercando la soluzione giusta. Comunque con lui non ci sono mai stati problemi e non ci saranno nemmeno in questa occasione”.