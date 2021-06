Olimpiadi di Tokyo 2021, il Giappone cambia idea: niente porte chiuse, concesso l’ingresso a 10.000 spettatori

21 Giugno 2021 17:15

Il Giappone rivede le proprie posizioni in merito all’accesso del pubblico negli stadi delle Olimpiadi di Tokyo 2021: concessi fino a 10.000 spettatori

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono confermate, nonostante i giapponesi stessi siano ancora molto dubbiosi sulla necessità di organizzare un evento di tale portata durante la pandemia di Coronavirus. Il Giappone ha sciolto anche l’ultimo dubbio riguardante la presenza di pubblico. Si prospettavano delle Olimpiadi a porte chiuse, ma nelle ultime ore la situazione si è capovolta: concesso l’ingresso negli stadi fino al 50% della capienza massima e non oltre le 10.000 presenze. Per fornire alcuni esempi: al Tokyo International Forum potranno entrare 2500 tifosi su 5000 per assistere alle gare di sollevamento pesi; 5000 su 10.000 saranno ammessi al Nippon Budokan per le gare di judo e karate; 10.000 su 68.000 allo stadio Olimpico per atletica, calcio e le due cerimonie di apertura e chiusura. Il Giappone si è riservato l’opportunità di rivedere le norme riguardanti l’ingresso del pubblico se i numeri della pandemia dovessero aggravarsi. Ad oggi nel Paese solo il 6% della popolazione ha ricevuto la seconda dose del vaccino.