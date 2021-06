Olimpiadi di Tokyo 2021, è già un’Italia da record: 334 atleti presenti in 32 discipline diverse

14 Giugno 2021 18:11

L’Italia conta già 334 atleti presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2021: un record che potrebbe aumentare nelle prossime settimane, c’è tempo fino ai primi di luglio

A poco più di un mese dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e il numero di atleti italiani qualificati per i Giochi continua a salire. Ad oggi la truppa azzurra è composta da ben 334 atleti già con il pass in mano, ma fino ad inizio luglio ci sarà tempo per ritagliarsi un piccolo spazio sull’aereo che porta in Giappone. L’Italia del basket ad esempio, sarà impegnata nel torneo di qualificazione olimpica dal 29 giugno al 4 luglio: se Gallinari e compagni dovessero qualificarsi, si tratterebbe della 5ª formazione azzurra a Tokyo insieme alle squadre di volley maschile e femminile, softball e Settebello (nuoto, ndr).

Al momento ci sono 167 atleti uomini e 167 atlete donne già sicuri di un posto alle Olimpiadi, parità perfetta. Al femminile è giù record assoluto: 23 in più rispetto alle 144 di Rio 2016. In vista di ulteriori certezze olimpiche, l’obiettivo più alla portata è quello di superare i 340 qualificati di Pechino 2008 e magari anche i 347 gettoni di Atlanta ’96. È l’8ª volta che l’Italia supera quota 300 pass olimpici, la 5ª più numerosa con almeno un azzurro presente in 32 discipline diverse e 117 pass individuali. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, pensa già alle proiezioni che danno l’Italia in corsa per almeno 33 medaglie: “l’importante è il colore, se facessimo 11 ori sarebbe fantastico“.