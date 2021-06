Università di Messina, si parte con le immatricolazioni: ecco l’offerta formativa 2021-2022, le novità e i servizi

19 Giugno 2021 09:55

L’offerta formativa di Unime continua ad arricchirsi con l’istituzione di due nuovi corsi di laurea, si tratta dei CdL triennali in “Ingegneria biomedica” e in “Beni archeologici: territorio, insediamenti, cultura materiale”. Quest’anno inoltre sono previste cambiamenti sul piano tasse e alcune agevolazioni agli studenti

Ancora prima di svolgere gli esami di maturità gli studenti iniziano a pensare al loro futuro e alla possibilità di continuare gli studi all’università. In molti hanno già le idee chiare, spinti da una particolare passione o specifica competenza in un determinato ambito, altri invece sono più indecisi ed hanno bisogno di maggiori informazioni per capire qual è il corso di laurea più adatto a loro. Considerato che scegliere la Facoltà giusta è una scelta molto importante per il proprio futuro, sono diverse le variabili da tenere in considerazione: sbocchi lavorativi, possibilità di carriera, corsi più adatti alla propria personalità o quelli più vicini ai propri interessi. Prima di scegliere il Corso di Laurea in cui ci si vuole immatricolare, è utile comprendere le differenti tipologie di Corsi che trovi nell’offerta formativa e l’Università di Messina garantisce da questo punto di vista un’ampia scelta.

La prima distinzione a cui prestare attenzione è quella tra Corso a numero aperto e a numero chiuso (indicato anche come Corso ad accesso programmato). Il Corso a numero chiuso prevede un numero massimo di iscritti. Qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, lo studente dovrà sostenere una prova di accesso oppure sottoporsi ad altri tipi di valutazione (basati, ad esempio, sul voto di diploma). Per questo, viene pubblicato un bando, in cui sono indicati la data dell’eventuale prova e le modalità con cui si svolgerà la selezione. Presta massima attenzione alle date indicate dal bando, perché superate quelle scadenze non sarà più possibile accedere alle prove di selezione. In alcuni casi, i corsi a numero chiuso prevedono anche l’obbligo di frequenza delle lezioni. Qualora lo studente non dovesse superare la prova d’accesso, può comunque iscriversi ad un altro Corso di Laurea con un percorso simile a quello a numero chiuso e riprovare il test l’anno successivo: una volta superato, potrà ottenere il riconoscimento di quegli esami in comune tra i due corsi, già sostenuti. Il Corso a numero aperto, invece, offre la possibilità di immatricolarsi liberamente, entro i termini previsti dall’Ateneo (la scadenza delle immatricolazioni per l’anno accademico 2021/2022 va dal 14 maggio al 30 settembre 2021).

Speciale Immatricolazioni 2021/22: l’offerta formativa

L’offerta formativa di Unime continua ad arricchirsi con l’istituzione di due nuovi corsi di laurea, si tratta dei CdL triennali in “Ingegneria biomedica” e in “Beni archeologici: territorio, insediamenti, cultura materiale”, quest’ultimo presso la sede decentrata di Noto (entrambi approvati dall’ANVUR). Il Corso in “Ingegneria Biomedica” rappresenta un unicum nel territorio geografico di appartenenza, ponendosi l’obiettivo di formare profili professionali altamente qualificati in grado di rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica e delle nuove frontiere della Medicina. L’attivazione del Corso in “Beni archeologici: territorio, insediamenti, cultura materiale” all’interno di un comprensorio particolarmente importante a livello culturale e ricco di bellezze artistiche ed architettoniche, offre un notevole potenziale di sviluppo e punta alla formazione di laureati con un profilo professionale di carattere spiccatamente tecnico-operativo e orientato verso le Scienze applicate ai Beni culturali. A Priolo Gargallo è, invece, in fase di approvazione ministeriale la replica del CdL in Infermieristica, attualmente attivo a Messina.

E’ possibile scegliere tra i seguenti tipi di corso:

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Si accede con un diploma quinquennale di scuola superiore, al termine dei 3 anni, si consegue una laurea di primo livello, è anche possibile proseguire gli studi con un Corso di Laurea magistrale oppure iscrivendosi a un master di primo livello o ad un corso di perfezionamento.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso della durata di due anni, a cui si accede con la laurea di primo livello. Consente una preparazione più qualificata per l’accesso al mondo del lavoro e, inoltre, permette di proseguire gli studi a livello di alta formazione.

CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO

Si tratta di un corso, a cui si accede sempre con un diploma quinquennale di scuola superiore. La durata varia dai 5 ai 6 anni, anche in questo caso è possibile proseguire gli studi a livello di alta formazione.

Economia e Management

Laurea

Economia aziendale

Economia, banca e finanza

Management d’impresa

Laurea Magistrale

Consulenza e Gestione di Impresa

Innovazione, imprenditorialità e turismo

Scienze economiche e finanziarie

Farmacia e Biotecnologie

Laurea

Biotecnologie

Laurea Magistrale

Biotecnologie mediche

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Chimica e tecnologia farmaceutiche

Farmacia

Giurisprudenza

Laurea

Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici (Priolo e Messina)

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Giurisprudenza (Priolo e Messina)

Ingegneria

Laurea

Ingegneria Biomedica

Ingegneria civile

Ingegneria elettronica e informatica

Ingegneria gestionale

Ingegneria industriale

Scienze e tecnologie della Navigazione

Laurea Magistrale

Engineering and Computer Science

Ingegneria civile

Ingegneria elettronica per l’industria

Ingegneria meccanica

Scienze e logistica del trasporto marittimo e aereo

Lingue

Laurea

Lingue, letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica

Laurea Magistrale

Lingue moderne: letterature e traduzione

Medicina e Chirurgia

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Medicina e chirurgia

Medicine and Surgery

Odontoiatria e protesi dentaria

Medicina Veterinaria

Laurea

Scienze, tecnologie e sicurezza delle produzioni animali

Laurea Magistrale

Sicurezza e Qualità delle Produzioni Animali

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Medicina veterinaria

Professioni sanitarie

Laurea

Fisioterapia

Infermieristica (Priolo e Messina)

Infermieristica pediatrica

Logopedia

Ortottica ed assistenza oftalmologica

Ostetricia

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

Tecniche audioprotesiche

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Tecniche di laboratorio biomedico

Tecniche di neurofisiopatologia

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Laurea Magistrale

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Scienze infermieristiche e ostetriche

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Psicologia

Laurea

Scienze e tecniche psicologiche (Noto e Messina)

Scienze e tecniche psicologiche cliniche e preventive

Laurea Magistrale

Psicologia clinica e della salute nel ciclo della vita

Psicologia e Neuroscienze Cognitive

Scienze

Laurea

Chimica

Fisica

Informatica

Matematica

Scienze ambientali marine e terrestri

Scienze biologiche

Sostenibilità e innovazione ambientale

Laurea Magistrale

Biologia della salute, delle tecnologie applicate e della nutrizione

Biologia ed ecologia dell’ambiente marino costiero

Chimica

Geophysical sciences for seismic risk

Matematica

Physics

Scienze dell’alimentazione

Laurea

Scienze gastronomiche

Scienze Nutraceutiche e Alimenti Funzionali

Laurea Magistrale

Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana

Scienze dell’educazione e della formazione

Laurea

Scienze della formazione e della comunicazione (Noto e Messina)

Laurea Magistrale

Scienze pedagogiche

Scienze motorie

Laurea

Scienze motorie, sport e salute

Laurea Magistrale

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

Scienze politiche

Laurea

Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Scienze politiche, amministrazione e servizi (Priolo e Messina)

Laurea Magistrale

Relazioni internazionali

Scienze delle pubbliche amministrazioni

Sociologia e studi sociali

Laurea

Scienze del servizio sociale

Laurea Magistrale

Servizio sociale, politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale

Studi umanistici

Laurea

Beni Archeologici: territorio, insediamenti, cultura materiale

Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

Filosofia

Lettere

Scienze del turismo, della cultura e dell’impresa

Scienze dell’Informazione: Tecniche giornalistiche e Social Media

Laurea Magistrale

Civiltà letteraria dell’Italia medievale e moderna

Cognitive science and theory of communication

Filosofia contemporanea

Metodi e linguaggi del giornalismo

Scienze storiche: società, culture e istituzioni d’Europa

Tradizione classica e archeologia del mediterraneo

Turismo e spettacolo

Dunque via allo speciale Immatricolazioni 2021/22 , la scadenza delle immatricolazioni per i corsi a ingresso libero è prevista per il 30 settembre, mentre per quelli a numero programmato locale e nazionale è necessario consultare i bandi.

Piano tasse 2021/22: servizi, agevolazioni e le novità

Rispettando la volontà della governance di agevolare le fasce più deboli, così da mantenere un rapporto di contribuzione equo, sono state confermate le fasce contributive dello scorso anno e la no tax area fino 24.000 euro. Confermato, inoltre, l’esonero del pagamento del Contributo Omnicomprensivo Annuale per i centisti e centisti e lode anche negli anni successivi al primo in caso di percorso di studio netto (regolarità di iscrizione e conseguimento di tutti i crediti previsti nel piano di studi, entro il 30 settembre, con una votazione media ponderata di 28/30). L’applicazione di questa misura nell’a.a. 2020-21 ha già premiato 27 studenti dell’Ateneo.

Una nuova agevolazione, inoltre, è stata prevista per gli studenti, i cui genitori sono deceduti a causa del Covid-19, vale a dire una riduzione pari al 50 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nel prospetto di calcolo del COA .

E’ stata inoltre prevista l’applicazione dell’ISEE Parificato per i cittadini italiani e stranieri non residenti in Italia e per i cittadini stranieri residenti in Italia ma che non sono autonomi rispetto al nucleo familiare per ottenere il calcolo della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito.

Come ogni anno è previsto il rimborso del fitto casa ai fuorisede, per un ammontare complessivo pari a 300.000 euro.

E tra le tante le novità per gli studenti del nostro ateneo, una di queste riguarda lo sport. Il piano sportivo prevede l’accesso gratuito degli studenti a tutti gli impianti dell’Università di Messina presso a Cittadella sportiva, una struttura immersa nel verde per il benessere e il tempo libero della comunità universitaria e di tutta la città.

Come ogni anno l’ateneo rinnova con l’ATM l’accordo che consente agli studenti di usufruire del servizio di trasporto pubblico su tutti i mezzi e le linee dell’Azienda trasporti cittadina, versando un contributo di 30 euro (a fronte di un costo complessivo dell’abbonamento-tariffa studenti di 80 euro).

Inoltre, ogni studente avrà a disposizione gratuitamente 5 licenze di Office e 5 installazioni di Windows 10. Questo tipo di licenza oltre ad offrire Office 365 online, dà la possibilità autenticandosi con le credenziali istituzionali di poter scaricare gratuitamente il Pacchetto Office e il Sistema Operativo Windows 10 Enterprice e Minecraft Edu su 5 dispositivi (pc, tablet, smartphone).

Modalità e termine di scadenza per il versamento delle tasse A.A. 2021/22

Lo studente, contestualmente all’immatricolazione/iscrizione per l’A.A. 2021-2022, ha facoltà di scegliere la modalità di pagamento del COA in una unica soluzione oppure tramite rateizzazione (tre rate) delle somme. Tale scelta non potrà essere modificata in corso d’anno.

La contribuzione è versata dallo studente come di seguito riportato:

MODALITA’ UNICA SOLUZIONE

RATA 1 di 2: € 140,00 + € 16,00 (Tassa regionale per il Diritto allo Studio, salvo i casi di esonero + imposta di bollo)

RATA 2 di 2: COA

MODALITA’ RATEIZZAZIONE SOMME

RATA 1 di 4: € 140,00 + € 16,00 (Tassa regionale per il Diritto allo studio, salvo i casi di esonero + imposta di bollo)

RATA 2 di 4: Rata 1/3 del COA

RATA 3 di 4: Rata 1/3 del COA

RATA 4 di 4: Rata 1/3 del COA

L’importo del Contributo Omnicomprensivo Annuale, da corrispondere esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, dovrà essere regolarmente acquisito dal sistema entro le seguenti scadenze:

Rata 2 di 2 e Rata 2 di 4 – 15 gennaio 2022

Rata 3 di 4 – 30 aprile 2022

Rata 4 di 4 – 31 maggio 2022

La mora per il ritardato pagamento delle singole scadenze rateali è pari ad € 28,00.