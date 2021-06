“Sei bellissimo e che polpacci!”, la strana strategia per fermare Grealish in Inghilterra-Scozia

22 Giugno 2021 11:00

La strana strategia di Stephen O’Donnell per fermare Jack Grealish in Inghilterra-Scozia: tanti complimenti per farlo innervosire

Trattenute, pestoni, entrate dure per prendere la palla o la gamba. Solitamente i difensori non fanno molti complimenti, specialmente se sono britannici. Eppure ce n’è uno in particolare che di complimenti ne ha fatti anche troppi. Stephen O’Donnell, difensore della Scozia, ha ammesso di aver ricoperto Jack Grealish di complimenti per infastidirlo durante Inghilterra-Scozia di Euro 2021. Il consiglio è arrivato da McGinn, centrocampista scozzese ma compagno di Grealish all’Aston Villa: “McGinn mi aveva dato alcuni suggerimenti su come fermare Grealish. Mi ha detto che se fosse entrato in partita, avrei avuto bisogno di infastidirlo con le parole, ma non essendo critico, ma lusinghiero. Quindi, nel momento in cui è entrato, gli ho detto che era bello, che amavo i suoi polpacci, gli ho chiesto come fosse riuscito a sistemare i capelli in quel modo. Mi è stato detto che se lo fermi con falli duri, lui si rialza prontamente e reagisce sul campo. Probabilmente il modo migliore per fermare Grealish è stato quello che effettivamente o adottato“. Visto lo 0-0 finale, ha funzionato alla grande.