Nuovo Sindacato Carabinieri Catanzaro: Francesco Leone entra in Segretaria Provinciale delegato all’area lametina

27 Giugno 2021 12:40

Fabio Riccio (Nsc): “Il 20 luglio i vertici nazionali del Sindacato a Catanzaro”

“Il lavoro costante, certosino e determinato, come in qualsiasi circostanza, è sinonimo di risultati sul territorio, e se qualcuno, fino a poco tempo fa, era scettico sull’incisività del Sindacato nell’Arma dei Carabinieri oggi inizia a ricredersi e guardarci con estrema attenzione e credibilità. Attenzione e credibilità che, giorno dopo giorno, ci arriva, in primis, dai tanti colleghi che ripongono la fiducia in noi e scelgono spontaneamente di affiancarci ed assumersi responsabilità che segneranno la storia del sindacalismo dell’Arma dei Carabinieri. Oggi non possiamo che dare il benvenuto in Segretaria Provinciale all’amico Francesco Leone che si occuperà dell’area del lametino”. Lo afferma Fabio Riccio, Segretario Generale Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri.

“Francesco Leone – continua Riccio – sicuramente, per capacità, esperienza e passione che lo caratterizzano nella vita professionale, sarà determinante a dare un ulteriore supporto alla nostra organizzazione sindacale, Nsc infatti nella provincia di Catanzaro sta diventando, grazie ai tanti colleghi che stanno aderendo, un punto di riferimento indiscutibile per i Carabinieri che operano nella nostra provincia. A Francesco va tutto il nostro ringraziamento e gli facciamo un benvenuto a bordo di questa grande famiglia sindacale unitamente ai dirigenti di Segreteria Roberto Gidari, Pietro Di Leo, Raffaele Battaglia, Giuseppe Stanizzi e Serafino Gaetano. Proprio nella giornata di ieri Francesco Leone ha ricevuto tale importante delega alla presenza del Segretario Nazionale di Nsc Franco Russo. In tale contesto, il Segretario Nazionale Russo ha espresso la soddisfazione della Segreteria Nazionale di Nsc per l’ottimo lavoro fatto a Catanzaro dalla Segreteria Provinciale. Pertanto – ha concluso il Segretario Provinciale Riccio – il prossimo 20 luglio i vertici nazionali del nostro Sindacato saranno a Catanzaro per una serie di iniziative che verranno illustrate nei prossimi giorni ed una di carattere nazionale che verrà fatta unitamente al Sindacato di Polizia Fsp sui fatti del G8 di Genova, in occasione del ventesimo anniversario di quei tragici episodi, che determinarono la “fine” di un Carabiniere come Mario Placanica”.