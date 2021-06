Reggio Calabria, il nuovo Panificio Bakery Pentimele: “‘na baciata” ed è subito amore! Tradizione, qualità e una vasta scelta di squisitezze [FOTO e VIDEO]

17 Giugno 2021 15:10

La “Baciata”, il “Camioncino”, i panuozzi napoletani, i rustici palermitani e tanto altro: da poche settimane a Reggio Calabria ha aperto il Panificio Bakery, è già riuscito a conquistare tutti

Se a Reggio Calabria ti dicono “ti ‘mmeriti ‘na baciata”, allora due sono le cose: o qualcuno ti stima e ti vuole bene, oppure ti vuole fare assaggiare la specialità del Panificio Bakery Pentimele. Il quartiere situato nella zona nord della città ad inizio giugno ha accolto l’apertura del nuovo forno, già pronto a regalare delizie e tante prelibate novità. Entrando nel locale infatti il profumo e il banco ricco di pizze e rustici cattura subito l’attenzione. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. “La “Baciata” è un prodotto molto venduto e ricercato dalla clientela, ma non è sicuramente l’unico”, ammettono ai microfoni di StrettoWeb le proprietarie Raffaella Mangano e Danila Morabito. Le farine del molino Caputo, la materia prima locale di alta qualità a chilometro zero rendono il prodotto finale di successo. “La pizza romana è fantastica ed, oltre alla modalità “baciata”, noi creiamo il cosiddetto “camioncino” per ricordare le pizze al taglio che mangiavamo da piccoli alle giostrine di Festa Madonna”, afferma Raffaella che con grande entusiasmo ci mostra la vetrina ricca di squisitezze. Dagli arancini (ragù, ‘nduja, norma) alla pizza fritta, passando per il “Camioncino”, i panuozzi ricchi di condimenti, le mozzarelle in carrozza e i wurstel in camicia. Insomma, l’occhio riesce certamente a fare la sua parte.

Raffaella e Danila hanno poi introdotto i loro collaboratori Demetrio Longo e Domenico Marrapodi, conosciuti come “Demy & Domy”, che sono dei veri e propri maestri nel settore degli impasti e delle lievitazioni, stanno guidando coi loro consigli e la loro conoscenza le due titolari. “Hanno avuto il coraggio di investire in un periodo non facile, lo stanno facendo con grande grinta e passione. Puntiamo sulla pizza romana che è un prodotto molto apprezzato e riesce a mantenersi fragrante”, spiegano. I due professionisti svolgono anche corsi specifici, vengono contattati quindi da scuole di cucina per spiegazioni e aggiornamenti. C’è quindi grande conoscenza del prodotto finisce sulla tavola del consumatore, che senza ogni dubbio resterà soddisfatto della professionalità e della qualità. Al negozio si possono comunque trovare tante altre specialità locali, tra cui biscotti, vino e marmellate.

Il Panificio Bakery si trova in Via Nazionale Pentimele n°171 a Reggio Calabria ed è aperto dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 21.30. Per info e prenotazioni chiamare al numero 0965923060, oppure sulla pagina Facebook raggiungibile attraverso questo link.