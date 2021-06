Reggio Calabria, Ciccarello è la nuova terra dei fuochi: vasto incendio alla montagna di rifiuti, nube tossica avvolge la zona sud della città [FOTO LIVE]

20 Giugno 2021 16:32

Le immagini in diretta del rogo, zona sud di Reggio Calabria avvolta dal fumo nero

Vasto incendio in atto nel quartiere di Ciccarello proprio in questi minuti. Il fuoco è stato appiccato sulla montagna di rifiuti che sorge nei pressi del Multisala Lumiere. Dai palazzi vicini si sentono esplodere chiaramente bombole, pneumatici ed elettrodomestici scaricati giornalmente sul bordo della strada. La nube nera e la puzza hanno avvolto in pochi minuti tutta la parte sud di Reggio Calabria, adesso il vento settentrionale sta spingendo il fumo verso la zona di Arangea e Saracinello. I vigili del Fuoco sono in azione per spegnere il rogo, è questa l’ennesima testimonianza di un quartiere abbandonato, senza controlli e vittima di delinquenti a cui i cittadini onesti sono costretti ad arrendersi. In alto le foto live.