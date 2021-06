Reggio Calabria, la testimonianza dei residenti vicino all’isola pedonale in Via Marina alta: “nessuna comunicazione, problema per anziani e parcheggi”

23 Giugno 2021 21:15

E poi succede che, così da un giorno all’altro, ti ritrovi in Via Marina senza parcheggio e imbottigliato nel traffico stradale. E’ quanto successo tra ieri sera e oggi ai cittadini di Reggio Calabria, sopresi dalla notizia dell’istituzione della nuova isola pedonale sul Viale Matteotti. Nessun avviso per mettere a conoscenza dei fatti la popolazione, nessuna comunicazione sulla soluzione alternativa ideata per sostituire quella abituale. Inoltre, la situazione è diventata adesso molto complicata soprattutto per i tanti residenti che popolano le vie limitrofe alla Via Marina alta: improvvisamente coloro che abitano nella zona tra Via Demetrio Tripepi e Corso Matteotti sono costretti a spostare le auto perché dalle 00.00 di giovedì 24 giugno 2021 (cioè stanotte) sarà posto il divieto di transito e sosta in alcune di quelle traverse che portano o salgono dal Lungomare.

Come segnalato inoltre da alcuni lettori di StrettoWeb, il suggerimento che hanno dato gli agenti della Polizia Municipale ai residenti sarebbe stato quello di inviare una mail al Comune, facendo presente tutti i disagi. L’amministrazione locale non ha tenuto in considerazione il fatto che in zona abitano anche cittadini disabili o con problemi di spostamento, ma anche tante persone che possiedono garage. Anche in questo caso sarebbe stato opportuno concedere qualche giorno di tempo alla popolazione per organizzarsi, oltre a pensare in anticipo a questo tipo di problematiche prima di dare disposizioni così improvvisate e lontane da quella che è la realtà cittadina. In tutte le maggiori città il traffico nel centro storico è vietato ai mezzi a motore, quindi è giusto che Reggio Calabria volga gli orizzonti a quelli di una città turistica, ma c’è anche modo e modo per prendere decisioni e dare la possibilità ai propri concittadini di adattarsi ad esse.