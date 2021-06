Serie A, che nostalgia: Auspici ripropone (in versione rap) “Reggina Rock’N Gol” e la canzone spopola sul web [VIDEO]

14 Giugno 2021 14:43

Il brano è stato creato insieme al giovane artista reggino Giuseppe Fazzari, in arte Nemesi A.K.A. King Joe

“Voglio andare a vincere a San Siro. Far piangere Peruzzi e poi Del Piero”. Sarà partita una lacrimuccia ai tifosi amaranto (ri)ascoltando il brano di Alfredo Auspici, “Reggina Rock’N Gol”, che rievoca i tempi della Serie A, quando la squadra di mister Franco Colomba affrontava per la prima volta le big del calcio italiano. La canzone ha subito una rivisitazione in stile rap, grazie alla preziosa collaborazione del concittadino Giuseppe Fazzari, in arte Nemesi A.K.A. King Joe, che ha dato quel tocco di attualità ad una hit tanto amata negli anni Duemila dai sostenitori reggini. E così, adesso che quei tempi appaiono lontani, il testo assume ancora più valore, segno che la passione amaranto è soltanto assopita e non vede l’ora di risvegliarsi. Di seguito il video completo.