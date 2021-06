Nuoto, a Cosenza tripudio di oro e argento per i giovani della Pianeta Sport di Reggio Calabria

8 Giugno 2021 15:19

La Pianeta Sport di Reggio Calabria fa incetta di medaglie al XVIII Meeting di Nuoto tenutosi a Cosenza

Pioggia di medaglie per la Pianeta Sport di Reggio Calabria al XVIII Meeting di Nuoto tenutosi questo weekend alla piscina Olimpionica di Cosenza.

Per la Categoria, medaglie d’oro sul podio sono gli atleti Arena Mattia 50 D-100D-50 F, Laganà Giorgia 50 R-100R-200R, Romeo Simone 100 F-200F, Costarella Angelo 50 F-100F, Costarella Domenico 50 SL -100SL, Bolignano Matteo 100 R-200R, Richichi Giuseppe 50 farfalla, Ganino Danilo 50 D Catizzone Elettra 100 F e Montalto Luca 200 R.

Per le categorie Esordienti A e B, ai primissimi posti delle graduatorie nazionali si sono collocati Antonino Richichi (Es. A) tre ori (200 Stile Libero, 200 Dorso, 200 Rana) Sabrina Ferrara 3 ori (Es. A. F. 100, 200 Farfalla e 200 Stile Libero) Emma Arcudi 2 ori (Es. A. F. 100 Stile Libero, 200 Misti) e 1 argento (100 Dorso) e Giovanni Truglio (ES.A.M) 1 oro (100 Dorso) e due argenti (100 Farfalla e 200 Stile Libero) .

Giovanni Monopoli (Es.A.M.), invece, ha ottenuto il primo gradino del podio nei 200 Farfalla. Per la categoria Femminile, sempre Esordienti A, si è distinta anche Carola Costarella, oro nei 50 Farfalla.

Per la categoria Esordienti B, invece, altri risultati eccezionali per Maria Praticò oro nei 50 Stile Libero e argento nei 50 dorso, per Giulia Richichi oro nei 100 Farfalla e Stile Libero e argento nei 50 Farfalla. Nella stessa fascia di età, terzo podio per Alessandro Mazzocca nei 50 Farfalla. Risultati di eccellenza che seguono la brillante prestazione dei ragazzi reggini ai campionati nazionali, su base regionale, di Lamezia Terme del mese scorso e che premiano anche la preparazione e la dedizione del coordinatore Diego Santoro e degli allenatori Giacomo Tripodi, Francesco Pirrello e Nunzio Gullì. Nei primi tre posti della classifica emergono quindi le società Calabria Swim Race, Acli Arvalia Nuoto Lametia e Pianeta Sport Reggio Calabria.