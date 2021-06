Coronavirus e ristoranti, in zona bianca nessuna limitazione ai tavoli: massimo 4 persone solo in fascia gialla

1 Giugno 2021 22:38

Coronavirus, risolta positivamente l’interpretazione sul limite massimo di 4 persone ai tavoli nei ristoranti in zona bianca

In queste ore, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Gelmini ha sentito il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, per risolvere positivamente e superare l’interpretazione sul limite massimo di 4 persone ai tavoli nei ristoranti. Il limite massimo di 4 persone – viene fatto notare – salvo che si tratti di conviventi, si applica ‘solo in zona gialla‘. In fascia bianca, quella a rischio basso e senza restrizioni, non si applica alcun limite sul numero di persone ai tavoli.