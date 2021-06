Non solo Georgina Rodriguez! Tra le Wags del Portogallo anche due cantanti: tutte le donne dei Campioni d’Europa

15 Giugno 2021 17:45

Georgina Rodriguez alla guida delle Wags del Portogallo: conosciamo meglio tutte le donne dei campioni d’Europa in carica

E’ arrivato il turno del Portogallo! I campioni d’Europa in carica faranno il loro esordio oggi pomeriggio agli Europei di calcio 2021 e, ovviamente, saranno supportati dalle Wags spagnole. Cantanti, modelle, madri e tanto altro: col Portogallo lo spettacolo è assicurato grazie alle dolci metà dei calciatori. La più famosa di tutte, sicuramente, è Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, conosciuta e apprezzatissima in tutto il mondo. Tra le Wags del Portogallo non mancano poi cantanti, modelle e… madri! Quasi tutte le compagne dei calciatori portoghesi, infatti, hanno figli.

Le Wags del Portogallo

Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo: nata nel 1994 a Buenos Aires, Georgina ha conosciuto il calciatore portoghese mentre lavorava come commessa in un negozio di alta moda. Bella, giovane e sensuale Georgina è una grande appassionata di danza, che ha praticato da ragazzina, ma è anche una splendida modella. Dalla relazione con CR7 è nata la piccola Alana Martina, ma Georgina è mamma anche degli altri figli di Ronaldo, Cristiano Junior ed i gemellini Eva e Mateo.

Cassie Fonte, moglie Fonte: di lei non si hanno troppe informazioni, se non che è una grande appassionata di moda, beauty, viaggi, fitness e nutrizione. Cassie ed il calciatore Fonte stanno insieme dal 2011 e hanno due figli.

Cristiana Goncalves Pereira, moglie di Sergio Oliveira: nata ad agosto del ’91 a Porto, Cristiana è una famosa star di Instagram. E’ diventata famosa per il suo lifestyle photoblogging. E’ avvocato e Ceo dell’agenzia Best Models. Cristiana e Sergio si sono sposati nel 2019, dopo 3 anni di fidanzamento.

April Ivy, fidanzata Ruben Dias: nata nel 1999, April Ivy è una cantautrice portoghese. Ha firmato con Universal Music France nel 2016, quando è salita al numero 1 della classifica portoghese di iTunes con il suo singolo “Be Ok”. La prima foto in compagnia con Ruben Dias sui social risale a giugno 2019.

Ana Pinho moglie Bruno Fernandes: nata nel 1994, Ana Pinho è sposata col calciatore portoghese da 6 anni. La loro storia d’amore non ha eguali poiché sono stati i primi amori l’uno dell’altro. La coppia ha due figli che sono stati una fonte d’ispirazione per loro attraverso le loro vite. La loro storia d’amore è iniziata a Boavista, dove erano compagni di classe. A sedici anni, Ana ha attirato l’attenzione di Bruno e da allora stanno insieme. I due si sono sposati nel 2015 e nel 2017 è nata la primogenita Matilde. Ana Pinho è una casalinga e jha rinunciato agli studi per sostenere i sogni del marito.

Cláudia Pinto Lopes fidanzata di Diogo Dalot: di lei non si hanno molte informazioni. La prima foto postata sui social insieme al calciatore del Milan, in prestito dal Manchester United, risale alla scorsa estate, dunque la loro potrebbe essere una relazione ‘fresca fresca’.

Sofia Moreira, moglie di Pepe: non si conoscono molte cose di lei se non che è sposata con Pepe ed è madre di due splendide bambine.

Ines Degener Tomaz, fidanzata di Bernardo Carvalho Silva: nata a Lisbona, ha un fratello e una sorella a cui è molto legata. Le piace viaggiare, è una persona positiva e si sente fortunata a vivere la vita dei suoi sogni. Ines ha incontrato Bernardo poco prima della pandemia di Coronavirus, lo scorso anno. La loro relazione è sbocciata e hanno trascorso il lockdown rintanati in una casa in Portogallo, insieme ad alcuni amici.

Debora Lourenco, moglie di Ruben Neves: sono scarsissime le informazioni su Debora. Quel che è certo è che ha 30 anni, è sposata con Ruben Neves e che è moglie di 3 splendidi bambini.

Patrícia Palhares, futura sposa di Joao Palhinha: è una cantante, è stata finalista di All Together Now, ma studia anche per diventare dentista.

Marlene Alvarenga, moglie di Nelson Semendo: non si hanno informazioni dettagliate su di lei. Marlene è madre di due bellissimi bambini.