Nesci: “domani a Crotone per visitare i punti vaccinali”

25 Giugno 2021 14:10

Nesci: “sabato incontrerò il Commissario dell’ASP di Crotone Domenico Sperlì per monitorare lo stato dell’arte della campagna vaccinale approfondendo le esigenze sanitarie dell’Azienda e del territorio”

“Sabato incontrerò il Commissario dell’ASP di Crotone Domenico Sperlì per monitorare lo stato dell’arte della campagna vaccinale approfondendo le esigenze sanitarie dell’Azienda e del territorio” lo fa sapere la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci in vista degli impegni istituzionali a Crotone previsti per domani. Continua la Sottosegretaria: “Occorre sostenere il nostro Commissario, la dirigenza ed il personale dell’intero territorio crotonese. Sono consapevole che l’assunzione del personale sanitario, gli interventi edilizi, l’ammodernamento tecnologico, gli screening oncologici e lo sviluppo della telemedicina, rimangono delle priorità per la salute dei cittadini e del lavoro del Commissario Longo”. Nella seconda parte della mattinata la Sottosegretaria Nesci sarà alla Camera di Commercio di Crotone per la XXIV edizione dell’Osservatorio Economico Provinciale in cui verrà presentato il rapporto “Polos” sul ruolo del digitale e dell’informazione economica per la ripartenza. “In questa fase di ripartenza economica e sociale per la nostra regione è vitale” – sottolinea la rappresentante del Governo Draghi, Dalila Nesci- “poter contare sui pareri tecnici degli esperti sul territorio. L’andamento demografico, il mercato del lavoro e del credito sono dei fattori di sviluppo che richiedono un’attività di studio ed approfondimento costante con l’obiettivo di imprimere una spinta all’imprenditorialità giovanile e agli altri motori della crescita”. Conclude la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale: “Nel pomeriggio mi recherò al Palazzo Comunale di Crotone per un incontro istituzionale con il Sindaco Ing. Vincenzo Voce per discutere sugli strumenti da mettere in campo nei prossimi mesi al servizio delle nostre comunità”.