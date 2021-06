Navi da guerra attraversano lo Stretto, spettacolo sulle coste messinesi [FOTO]

6 Giugno 2021 17:31

Quattro navi da guerra stanno solcano lo Stretto tra Reggio Calabria e Messina, le spettacolari immagini

Stanno solcando lo Stretto tra Reggio Calabria e Messina quattro navi da guerra, tre della Gran Bretagna ed una degli Stati Uniti (HMS Defender, Fort Victoria, RFA Tidespring, US Warship). Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, le imbarcazioni militari attraversano velocemente il mare tra Scilla e Cariddi e sono molto vicine alle coste messinesi. in alto la FOTOGALLERY completa.