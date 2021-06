12 Giugno 2021 09:56

Nasce il Comitato Promotore di “Cambiamo” Siderno

Partendo dalla nomina di Fabio Falzone a Responsabile cittadino, voluta dal Coordinatore Provinciale Saverio Anghelone e dal Responsabile Organizzazione e Sviluppo Territoriale Francesco Meduri, nasce il Comitato Promotore di “Cambiamo” Siderno, sezione locale del Partito nazionale che fa capo Giovanni Toti. Un primo segno della presenza del movimento che promette in futuro di organizzarsi ulteriormente, sviluppandosi anche per responsabilità tematiche e politiche del territorio.

“Il nostro compito -commenta Falzone -sarà quello di favorire la presenza del partito sull’intero territorio sidernese e nell’intera locride, promuovendo il dialogo continuo con i cittadini al fine di intervenire con maggiore adeguatezza e precisione sulle tematiche locali. L’invito ad aderire a “Cambiamo” Siderno è rivolto a tutti i cittadini che vogliano davvero cambiare le cose e sostenere la crescita culturale, economica e sociale della città, facendo costante riferimento a quattro principi fondamentali: onestà, responsabilità, competenza e meritocrazia.”

“Cambiamo Siderno alle prossime elezioni amministrative -prosegue il neo coordinatore di Siderno – scenderà in campo sostenendo quale candidato a Sindaco della compagine di centrodestra, il prof. Domenico Barranca, sulla cui figura si stanno concentrando forze ed esponenti del centro destra. Porte aperte, quindi, a tutti i cittadini che vorranno confrontarsi e che ci contatteranno per conoscere le nostre proposte e per contribuire a quelle future. Che sia l’inizio di un nuovo cambiamento!”.

“Siderno rappresenta la seconda sfida a livello provinciale – dichiara il Coordinatore Anghelone – dopo quella di Reggio Calabria, in cui il nuovo movimento è riuscito ad entrare in consiglio comunale conquistando un importante presenza. Ci auguriamo che alle prossime elezioni potremo raccogliere il consenso e la fiducia degli elettori sidernesi come quelli reggini.”

“Prosegue lo sviluppo territoriale – commenta Meduri – che nei prossimi giorni porterà anche nuovi comitati nella locride, frutto del lavoro di questi mesi e di una squadra che cresce continuamente. Attendiamo con fiducia il lavoro del Comitato che nei prossimi mesi darà concretamente vita a Coraggio Italia, nuovo movimento politico voluto da Toti e Brugnaro, il cui statuto viene scritto proprio in queste ore e che ,sicuramente, ci darà un nuovo slancio politico e di sviluppo locale”.