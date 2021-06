Motta San Giovanni, intitolato a Bruno Attinà il complesso sportivo di Lazzaro. Il sindaco Verduci: “è un orgoglio ricordare una figura così importante per il nostro territorio” [VIDEO]

26 Giugno 2021 17:40

“La Giunta comunale ha deliberato all’unanimità di intitolare al dottore e già sindaco Bruno Attinà il complesso sportivo di Lazzaro sito in via Nicola Trussardi”. E’ quanto afferma in un video il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci che, sostenuto dall’intera Amministrazione comunale, ha ritenuto così di soddisfare il desiderio dell’intera comunità. “Ho avuto l’onore – rimarca Verduci- di fare parte dell’Amministrazione guidata dal dottore Attinà con il ruolo di vicesindaco. È stato un privilegio lavorare al suo fianco ed un’esperienza che mi ha umanamente arricchito”, conclude. In basso il VIDEO completo.