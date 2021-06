Motta San Giovanni, gli auguri dell’assessore Laganà e del dirigente scolastico Praticò agli alunni impegnati con gli esami di terza media

20 Giugno 2021 20:48

Motta San Giovanni: il messaggio dell’assessore alla Pubblica istruzione Carmelita Laganà rivolto alle alunne e agli alunni di Motta San Giovanni impegnati con gli esami di terza media

“Per voi si chiude il primo ciclo di istruzione, una tappa fondamentale che raggiungete a conclusione di un percorso, certo più articolato e complesso rispetto al solito, che vi ha comunque arricchito rendendovi più forti, determinati e consapevoli”. Comincia così il messaggio dell’assessore alla Pubblica istruzione Carmelita Laganà rivolto alle alunne e agli alunni di Motta San Giovanni impegnati con gli esami di terza media. “Ricorderete per sempre compagni di studi, professori ed ogni singolo evento che ha caratterizzato questi tre anni trascorsi insieme. L’esame è un frullato di emozioni. L’adrenalina, la paura, l’entusiasmo, il nervosismo, la gioia e la curiosità per cosa accadrà dopo. Vivete questo momento in pieno, senza farvi travolgere ma cavalcando questa onda che vi sosterrà per tutta la stagione estiva per poi accompagnarvi in una nuova realtà e nuove esperienze”. “Carissimi alunne e alunni – esordisce invece il professore Fortunato Praticò, dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo – lunedì sosterrete il primo “esame” della vostra vita, siete giunti alla fine di un percorso di crescita e di formazione nella nostra scuola, vi abbiamo accolto e accompagnato con cura e dedizione, sostenendovi nelle difficoltà, aiutandovi a crescere e abituandovi a cercare intorno a voi sempre la verità e la bellezza in un mondo che vi porta spesso a cercare modelli stereotipati e non autentici. Vi auguro che possiate affrontare con serenità e determinazione il vostro primo esame, vivete questi giorni con la certezza che nella vita l’impegno e la costanza ripagano sempre. Sappiate trovare in voi il coraggio di guardare oltre l’orizzonte e l’entusiasmo di vivere ogni momento con la spensieratezza e la briosità dei vostri anni. Continuate a coltivare sempre i vostri sogni e le vostre speranze – conclude Praticò – con la consapevolezza che il domani sarà sempre migliore”.