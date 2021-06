MotoGp, il ritorno di Marc Marquez! Trionfo e rinascita al Sachsenring, a oltre 1 anno dal grave infortunio [CLASSIFICA]

20 Giugno 2021 14:50

Marc Marquez torna alla vittoria! Il campione spagnolo, dopo più di un anno dal grave infortunio, trionfa al Sachsenring davanti a Oliveira e Quartararo

La MotoGp torna in pista e fa tappa in Germania per l’ottava giornata del Motomondiale. Risultati sorprendenti delle qualifiche del Sachsenring con l’Aprilia che torna in pole position 21 anni dopo l’ultima volta. Il miglior tempo lo firma infatti Johann Zarco, in prima fila con Quartararo e Espargaro. La Ducati di Jack Miller apre la seconda fila davanti all’ottimo Marc Marquez e a Oliveira, vincitore in Catalogna. Solo 16° Valentino Rossi. Qualifiche disastrose per Maverick Vinales che parte dalla 21ª posizione.

Il racconto della gara di MotoGp del Sachsenring

Neanche il tempo di partire che sotto la visiera, negli occhi di Marc Marquez, c’è il fuoco dei tempi migliori. Lo spagnolo sa che il Sachsenring è la sua pista, quella in cui nessuno ha mai vinto più di lui, quella nella quale può tornare a vincere. Un assolo fantastico, come ci aveva abituato prima dell’infortunio all’omero e alla spalla che, curati male, lo hanno tenuto fuori per tutta la passata stagione. Un calvario lungo, un ritorno a ritmi bassi, ma sempre crescenti. Nelle scorse settimane aveva il passo dei migliori, ma qualche caduta di troppo ne aveva condizionato i risultati. In Germania invece è stato tutto perfetto. Un successo meritato quello di Marquez, arrivato davanti a Miguel Oliveira e Fabio Quartararo. Quinta piazza per Pecco Bagnaia, il migliore degli italiani, davanti al compagno di scuderia Jack Miller. Ottavo posto per il poleman di giornata Zarco. Solo 14° Valentino Rossi.

La classifica piloti di MotoGp aggiornata dopo la gara del Sachsenring