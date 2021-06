MotoGp, adesso è ufficiale: Maverick Vinales e la Yamaha si separano a fine stagione

28 Giugno 2021 10:24

Arriva il tanto atteso annuncio dalla Yamaha: al termine della stagione la casa di Iwata e Maverick Vinales si separeranno

“La Yamaha ha deciso di accogliere la richiesta di Maverick Vinales e di terminare il rapporto che lega le due parti al termine del 2021 anziché a fine 2022”. Con una nota ufficiale, la Yamaha conferma le voci degli ultimi giorni: a fine stagione sarà ufficiale il divorzio con Maverick Vinales. Non è bastato il podio di Assen a salvare un inizio stagione nel quale ha sofferto il paragone con il leader del Mondiale, nonchè compagno di scuderia, Fabio Quartararo. Per lo spagnolo possibile chance in Aprilia.

Vinales ha commentato così la scelta: “questa partnership è stata molto significativa per me negli ultimi cinque anni e si è rivelata una decisione difficile separarsi. In queste stagioni insieme abbiamo vissuto sia grandi successi che momenti difficili. Tuttavia, il sentimento di fondo è di rispetto e apprezzamento reciproci. Sono comunque totalmente impegnato e cercherò di ottenere i migliori risultati per il resto della stagione“.