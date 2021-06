Reggio Calabria: varie operazioni della Polizia Locale, motociclo fermato dopo aver forzato un posto di blocco [DETTAGLI]

26 Giugno 2021 19:16

Reggio Calabria: servizio di controllo stradale e commerciale. Multe e sequestri anche dopo rocambolesco inseguimento

Nell’ambito di un apposito servizio di controllo straordinario protrattasi dalla serata di ieri fino alle prime luci dell’alba di oggi, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha implementato una serie di controlli stradali e di polizia amministrativa. Le attività si sono giovate di circa 20 unità ed i servizi sono stati svolti anche in borghese. Sono stati sottoposti a controllo complessivamente 170 persone di cui 98 conducenti con un pre-test etilometrico: sono risultati 6 soggetti in stato di ebbrezza alcolica. Sono stati altresì sequestrati e sottoposti a fermo quattro veicoli per mancata copertura assicurativa e guida senza patente. Un motociclo è stato bloccato dopo un inseguimento posto in essere da due motociclisti in forza al comando, atteso che il centauro aveva forzato il posto di blocco. In ambito commerciale sono stati sequestrati oltre 600 pezzi di merce comminata ed eseguiti 7 verbali per vendita abusiva, violazione delle normativa in materia di emissioni sonore. Mentre un esercente è stato sanzionato per violazione delle normative anticovid. I servizi si protrarranno per tutta la stagione estiva. Le attività, dirette dal comandante, sono state coordinate dalla d.ssa Malara.