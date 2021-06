Taurianova in lutto: un grave incidente in Val Pusteria costa la vita al maresciallo calabrese Valerio Caridi

14 Giugno 2021 09:50

Il maresciallo calabrese Valerio Caridi, originario di Taurianova, ha perso la vita in uno scontro in moto in Val Pusteria

Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri in Val Pusteria. Valerio Caridi (50 anni), originario di Taurianova e maresciallo maggiore in servizio alla stazione di Oppeano, ha perso la vita in uno scontro in moto. L’uomo, appassionato motociclista, era in sella al suo mezzo con la compagna, Valentina Giannerini, che risulta essere in gravi condizioni. Viveva nella zona di Valpolicella e lascia due figli, Marco e Andrea. Ancora da capire la dinamica dell’incidente, avvenuto fra il lago di Valdaora e l’incrocio per Anterselva. Nell’impatto, oltre alla moto della vittima (distrutta), coinvolti diversi veicoli, tra cui un furgone. Si contano anche quattro feriti.