E’ morto Guglielmo Epifani: storico sindacalista, fu segretario del Pd

7 Giugno 2021 17:00

Il politico si è spento all’età di 71 anni

Si è spento in queste ore Ettore Guglielmo Epifani, morto a 71 anni. Nato a Roma da genitori campani, l’ex segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010, dall’11 maggio al 15 dicembre 2013 fu segretario del Partito Democratico. Primo socialista a guidare la Cgil, vice di Bruno Trentin e poi di Sergio Cofferati. Si laureò in Filosofia con una tesi su Anna Kuliscioff, l’infanzia caratterizzata dall’impegno nel volontariato per i quartieri di periferia, una grande attenzione al sociale che porta sempre con sé.