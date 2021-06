Pallacanestro Viola, un grave incidente si porta via Galen Young: una macchina sfonda il muro della sua abitazione

8 Giugno 2021 14:23

Un grave incidente si porta via Galen Young, ex cestista della Pallacanestro Viola: una macchina sfonda il muro della sua abitazione e lo travolge

Una tragica notizia scuote l’offseason della Pallacanestro Viola: Galen Young, ex cestista passato da Reggio Calabria nella stagione 2004-2005, è stato trovato morto nell’abitazione della madre a Memphis, Horn Lake Road. Le dinamiche dell’accaduto hanno del clamoroso. Secondo quanto si legge sul Charlotte Observer, una macchina avrebbe sfondato il muro della casa in cui Galen Young si trovava in quel momento, uccidendo il 45enne nell’impatto. La polizia locale sta cercando di chiarire le dinamiche dello strano incidente. In casa era presente anche la madre del giocatore, rimasta illesa. Oltre alle 20 partite disputate nella stagione passata in maglia neroarancio, Young aveva giocato in Italia alla Juve Caserta.