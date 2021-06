Montebello Jonico in lutto per la morte di Carmelo Genovese, divorato dalle fiamme mentre tentava di spegnere un incendio

25 Giugno 2021 22:36

E’ morto questa notte Carmelo Genovese, rimasto vittima di un grande incendio ieri a Montebello Jonico: il cordoglio del Sindaco

Un pezzo di terreno di sua proprietà stava andando a fuoco e lui, molto legato alla cura dello stesso, era andato a controllare la situazione dopo essere stato avvertito. Ma, purtroppo, è rimasto vittima del grande incendio, perdendo la vita questa notte. Il Comune di Montebello Jonico piange infatti un suo concittadino, Carmelo Genovese, morto questa notte in seguito al grave incidente di ieri. L’uomo, vicino ai 70 anni, era stato trasportato a Napoli per le numerose ustioni al corpo, dopo che i Vigili del Fuoco – giunti sul posto anche per spegnere le fiamme – lo avevano soccorso. Ma dopo qualche ora, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

A stringersi al dolore è anche il Sindaco di Montebello Jonico, Maria Foti, che attraverso una nota ricorda la vittima: “La Sindaca e l’amministrazione comunale tutta si stringe al dolore della famiglia del compianto Carmelo, una tragedia immane, egli ha lottato con tutte le sue forze per difendere la propria terra, la propria casa e i propri cari contro un nemico troppo pericoloso e imprevedibile. Resta la rabbia per eventi di natura non certo naturale che stanno mettendo a rischio non solo i nostri paesaggi ma tutti noi che ci viviamo. Che la terra ti sia lieve”.