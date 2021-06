Courtois adesso fa sul serio? La nuova fidanzata è bellissima: Mishel Gerzig, un’israeliana da capogiro [FOTO]

Mishel Gerzig, è questo il nome della modella israeliana che ha fatto breccia nel cuore di Courtois. Mishel ha 23 anni ed è una modella israeliana. Amante dei viaggi e sportiva, di lei non si hanno troppe informazioni, ma basta guardare le sue foto per restare incantanti. Su di lei il portiere belga non si è sbilanciato troppo: “è israeliana. Non posso ancora dire molto al riguardo. Se supporta la Spagna o il Belgio? E’ israeliana, tifa per il Belgio”, ha spiegato al programma VTM Deviltime. Courtois sembra essersi innamorato seriamente, tanto da essere pronto ad un nuovo matrimonio: sul profilo Instagram di Mishel, infatti, compare una foto che la ritrae con un anello al dito e la didascalia “ho detto sì”. Non vi è però alcun riferimento al portiere del Real Madrid: la modella israeliana ha taggato sulla foto il resort dove si trovava.